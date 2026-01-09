Подорожчання продуктів у Києві формується без різких стрибків, однак накопичувальний ефект уже відчутний для домогосподарств.

Подорожчання продуктів у Києві залишається помітною тенденцією на початку січня, хоча динаміка вартості окремих категорій демонструє різноспрямовані зміни, повідомляє Politeka.

Інформацію про динаміку ситуації надає Мінфін.

Моніторинг споживчого ринку свідчить: базові позиції реагують на сезонність, пропозицію та внутрішню політику торговельних мереж.

Найвідчутніше зростання зафіксовано у сегменті бакалії. Середня ціна кілограма гречки станом на 7 січня становить 47,85 гривні. За місяць показник збільшився на 2,72. Мінімальний рівень зафіксували в Auchan — 39,90, максимальний — у Megamarket, де вартість сягнула 61,70. У Metro та Novus продажі відбуваються в діапазоні близько 44,9.

Овочева група, навпаки, демонструє корекцію вниз. Жовтий болгарський перець у середньому коштує 258,37 грн за кілограм, що на 18,13 гривні менше порівняно з груднем. Водночас ціновий розрив між торговими точками залишається суттєвим: від 206 грн в Auchan до понад 320 у Megamarket, що формує нерівномірне навантаження на споживчий кошик.

Молочні продукти показують стабільне, але помірне підвищення. Сметана «Президент» із жирністю 15% у фасуванні 350 грамів наразі продається в середньому по 57,69 грн. За місяць ціна зросла на 1,36 гривні. Найдоступнішу пропозицію пропонує Metro, найвищу — Novus.

Аналітики ринку зазначають, що подорожчання продуктів у Києві формується без різких стрибків, однак накопичувальний ефект уже відчутний для домогосподарств. Фахівці радять уважно стежити за змінами в мережах і порівнювати пропозиції, оскільки різниця у вартості однакових товарів може сягати десятків відсотків.

