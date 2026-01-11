Работа для пенсионеров в Киеве предусматривает широкий спектр вакансий, подходящих как для физически активных людей, так и для тех, кто предпочитает офисную работу, сообщает Politeka.
Одним из таких предложений на сайте work.ua является должность бухгалтера по работе с первичной документацией в компании АТМА, ООО, ведущего поставщика товаров санитарно-гигиенического назначения.
Кандидат должен уметь обрабатывать и анализировать документы на складе, готовить инвентаризации и корректировать данные в учетной базе. Данная работа для пенсионеров в Киеве предусматривает официальное трудоустройство и конкурентную заработную плату в размере 25000 – 28000 гривен.
Еще одно предложение – позиция грузчика в Новой почте на Жулянах. Вакансия позволяет получать стабильную белую зарплату 30 000 – 35 000, оплачиваемые больничные, медицинское страхование и ежегодный отпуск.
Основными задачами на этой работе для пенсионеров в Киеве является контроль целостности посылок, погрузка и разгрузка авто и сортировка отправлений. Компания предоставляет обучение, возможность карьерного роста и полностью обеспечивает транспортировку, питание и проживание.
Кроме того, доступна должность мерчендайзера в компании РСМ, ООО, где обязанности предусматривают контроль выкладки товаров в торговых точках и наблюдение за наличием продукции и ценников.
Здесь пожилые люди могут зарабатывать от 12 000 до 21 000 гривен в месяц. Руководство компании отмечает открытость к кандидатам без опыта и людям с инвалидностью.
Поэтому у старших людей в столице достаточно много варрантов для трудоустройства.
