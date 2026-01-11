Робота для пенсіонерів у Києві стає все більш доступною завдяки компаніям, що відкриті до працевлаштування людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів у Києві передбачає широкий спектр вакансій, які підходять як для фізично активних людей, так і для тих, хто віддає перевагу офісній роботі, повідомляє Politeka.

Однією з таких пропозицій на сайті work.ua є посада бухгалтера по роботі з первинною документацією у компанії «АТМА, ТОВ», провідного постачальника товарів санітарно-гігієнічного призначення.

Кандидат повинен вміти обробляти та аналізувати документи на складі, готувати інвентаризації та корегувати дані в обліковій базі. Дана робота для пенсіонерів у Києві передбачає офіційне працевлаштування та конкурентну заробітну плату в розмірі 25 000 – 28 000 гривень.

Ще одна пропозиція - позиція вантажника у Новій пошті на Жулянах. Вакансія дозволяє отримувати стабільну білу зарплату 30 000 – 35 000, оплачувані лікарняні, медичне страхування та щорічну відпустку.

Основними завданнями на цій роботі для пенсіонерів у Києві є контроль цілісності посилок, завантаження і розвантаження авто та сортування відправлень. Компанія надає навчання, можливість кар’єрного росту та повністю забезпечує транспортування, харчування та проживання.

Крім того, доступна посада мерчендайзера у компанії РСМ, ТОВ, де обовʼязки передбачають контроль викладки товарів у торгових точках та слідкування за наявністю продукції й цінників.

Тут старші люди можуть заробляти від 12 000 до 21 000 гривень в місяць. Керівництво компанії наголошує на відкритості до кандидатів без досвіду та людей з інвалідністю.

Тож старші люди у столиці мають достатньо багато варантів для працевлаштування.

