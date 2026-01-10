Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на стабильное функционирование систем водоснабжения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Каневский городской совет вместе с исполнительным комитетом принял новые ставки для водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов.

Цена одного кубометра централизованной воды будет составлять 55,74 гривны, канализационные услуги – 38,28. Плата за обращение с мусором вырастет примерно на 17%. Для жителей многоэтажек с контейнерной системой ежемесячный взнос за вывоз отходов составит 48,14 гривны на человека. В частном секторе тарифы разнятся: 48,14 грн при наличии контейнера и 40,02 грн без него. Стоимость перевозки одного кубометра смешанных отходов составит 127,49 грн. для населения, 138,74 – для бюджетных учреждений и 182,48 – для других организаций.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Балан объяснил, что пересмотр тарифов основан на экономических расчетах предприятий. На решение повлияли повышение минимальной зарплаты, рост цен на электроэнергию, горючее и стройматериалы, а также увеличение налоговой нагрузки.

Городской совет уточнил, что часть расходов компенсируется льготами и субсидиями для социально уязвимых категорий. Это позволит обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб, своевременную выплату зарплат и поддержку инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на стабильное функционирование систем водоснабжения, канализации и утилизации отходов в 2026 году. Гражданам советуют планировать семейный бюджет и своевременно оплачивать счета во избежание накопления долгов и обеспечить непрерывность услуг.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черкасской области: на какой должности предлагают от 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.