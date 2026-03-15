Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 марта в Харькове обещает преимущественно облачные дни с периодическими осадками, поэтому подробнее.

Прогноз погоды с 16 по 22 марта в Харькове свидетельствует о постепенном изменении погодных условий в течение недели, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 16 по 22 марта в Харькове предоставили метеорологи на сайте sinoptik.ua.

16 марта в городе будет облачно с утра и до вечера. В течение суток температура будет колебаться от +3° ночью до +6° днем. По ощущениям будет немного прохладнее.

17 марта прогнозируется облачный день с возможными кратковременными осадками в дневные часы. Температура воздуха будет составлять от +2° до +6°.

18 марта в течение дня сохранится преимущественно пасмурная атмосфера на улице. Температура будет колебаться от +2° до +6°. Идет дождь с мокрым снегом, который затем перейдет в просто дождь.

19 марта погодные условия существенно улучшатся. Днем и вечером будут ясными, без осадков. Температура поднимется до +10° в дневные часы, что станет самым теплым показателем недели.

Ночью ожидается около +2°. Давление будет постепенно снижаться, но будет оставаться в пределах нормы. Ветер усилится днем ​​до 4.2 м/с. Осадков не прогнозируется.

Утро 20 марта начнется безоблачно, однако во второй половине дня небо будет облачным. Температура воздуха достигнет +11° днем. Осадков не ожидается.

21 марта облачность сохранится в течение всего дня. Температура будет составлять от +3° ночью до +11° днем. Осадков не прогнозируют. Ветер слабый, до 3.9 м/с.

22 марта будет облачно. Температура будет колебаться от +2° до +10°. Осадков не ожидается. Давление будет оставаться близким к средним значениям. Ветер слабый, до 3.8 м/с.

Итак, прогноз погоды на 16-22 марта в Харькове предусматривает дни с дождями и постепенное улучшение погодных условий во второй половине недели.

Последние новости Украины:

