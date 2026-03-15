Все переселенцы могут обращаться за денежной помощью для ВПЛ в Киевской области.

В Киевской области денежная помощь для ВПЛ предоставляется через государственную программу поддержки переселенцев, сообщает Politeka.net.

Детали программы были озвучены в Национальной социальной сервисной службе.

Новоприбывшие граждане, впервые получившие статус ВПЛ, могут рассчитывать на финансовую поддержку в течение первых шести месяцев после переезда. Сумма ежемесячных выплат составляет: 3000 гривен на ребенка, 3000 гривен на человека с инвалидностью и 2000 гривен для взрослого переселенца.

Чтобы оформить выплаты, следует получить справку ВПЛ и подать заявление. Это возможно через мобильное приложение «Дія», в Центре предоставления административных услуг или в сервисном отделении Пенсионного фонда.

По истечении шестимесячного срока право на получение пособия сохраняется по уязвимым категориям: пенсионерам, людям с инвалидностью, детям-сиротам и другим социально незащищенным группам. Также выплаты продолжают семьи, у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает 9444 гривны.

Кроме базовой поддержки, трудоустроенные переселенцы могут получать дополнительные выплаты: 2000 гривен ежемесячно для работающих ВПЛ и 3000 гривен для людей с инвалидностью. Такая помощь способствует более быстрой адаптации на новом месте и частично компенсирует затраты на жизненные нужды.

Государство стремится поддержать экономическую активность переселенцев и обеспечить их стабильность на территории Киевской области.

Подробности о порядке получения денежной помощи для ВПЛ в Киевской области можно узнать на официальных порталах.

