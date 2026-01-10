Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на стабільне функціонування систем водопостачання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Канівська міська рада разом із виконавчим комітетом ухвалила нові ставки для водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.

Ціна одного кубометра централізованої води становитиме 55,74 гривні, каналізаційні послуги – 38,28. Плата за поводження зі сміттям зросте приблизно на 17%. Для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою щомісячний внесок за вивезення відходів складе 48,14 гривні на особу. У приватному секторі тарифи різняться: 48,14 грн при наявності контейнера і 40,02 грн без нього. Вартість перевезення одного кубометра змішаних відходів становитиме 127,49 грн для населення, 138,74 – для бюджетних установ та 182,48 – для інших організацій.

Начальник відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан пояснив, що перегляд тарифів базується на економічних розрахунках підприємств. На рішення вплинули підвищення мінімальної зарплати, зростання цін на електроенергію, пальне та будматеріали, а також збільшення податкового навантаження.

Міська рада уточнила, що частину витрат компенсують пільги та субсидії для соціально вразливих категорій. Це дозволить забезпечити безперебійну роботу комунальних служб, своєчасну виплату зарплат та підтримку інфраструктури у належному стані.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на стабільне функціонування систем водопостачання, каналізації та утилізації відходів протягом 2026 року. Громадянам радять планувати сімейний бюджет та вчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів та забезпечити безперервність послуг.

