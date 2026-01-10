В таких условиях дефицит продуктов в Киеве приводит к значительному различию между предложениями в отдельных торговых точках.

Дефицит продуктов в Киеве сказывается на стоимости тепличных овощей и уже ощутим для покупателей, сообщает Politeka.net.

По наблюдениям аналитиков, заметнее всего выросли цены на помидоры. Основным фактором явилось сокращение предложения после завершения активного периода тепличного выращивания. В то же время, потребительский интерес остается стабильно высоким, что усиливает ценовое давление.

Дополнительное влияние оказывает импорт. Зарубежные томаты поступают на рынок ограниченными партиями, а их стоимость за последнюю неделю поднялась примерно на 20%. Это автоматически сказывается на средних показателях в супермаркетах и ​​специализированных магазинах.

Похожая ситуация наблюдается и в сегменте тепличных огурцов. Небольшие объемы поставок в сочетании с постоянным спросом заставляют продавцов пересматривать ценники. Специалисты связывают это с сезонным сокращением внутреннего производства.

В таких условиях дефицит продуктов в Киеве приводит к значительному различию между предложениями в отдельных торговых точках. В отдельных сетях разногласия в стоимости могут достигать десятков процентов.

Эксперты советуют покупателям внимательно отслеживать изменения, сравнивать условия продаж и планировать закупки заранее, чтобы минимизировать затраты на базовые овощи в период ограниченного предложения.

Кроме того, в Киевской области также дорожают продукты.

Самый ощутимый рост зафиксирован в сегменте бакалеи. Средняя цена килограмма гречки на 7 января составляет 47,85 гривны. За месяц показатель увеличился на 2,72. Минимальный уровень зафиксировали в Auchan – 39,90, максимальный – в Megamarket, где стоимость достигла 61,70. В Metro и Novus продажи проходят в диапазоне около 44,9.

