Дефіцит продуктів у Києві позначається на вартості тепличних овочів і вже відчутний для покупців, повідомляє Politeka.net.

За спостереженнями аналітиків, найпомітніше зросли ціни на помідори. Основним чинником стало скорочення пропозиції після завершення активного періоду тепличного вирощування. Водночас споживчий інтерес залишається стабільно високим, що підсилює ціновий тиск.

Додатковий вплив має імпорт. Закордонні томати надходять на ринок обмеженими партіями, а їхня вартість за останній тиждень піднялася приблизно на 20%. Це автоматично відбивається на середніх показниках у супермаркетах і спеціалізованих магазинах.

Схожа ситуація спостерігається й у сегменті тепличних огірків. Невеликі обсяги постачання у поєднанні з постійним попитом змушують продавців переглядати цінники. Фахівці пов’язують це з сезонним скороченням внутрішнього виробництва.

У таких умовах дефіцит продуктів у Києві призводить до значної різниці між пропозиціями в окремих торговельних точках. В окремих мережах розбіжності у вартості можуть сягати десятків відсотків.

Експерти радять покупцям уважно відстежувати зміни, порівнювати умови продажу та планувати закупівлі заздалегідь, щоб мінімізувати витрати на базові овочі у період обмеженої пропозиції.

Крім того, у Київській області також дорожчають продукти.

Найвідчутніше зростання зафіксовано у сегменті бакалії. Середня ціна кілограма гречки станом на 7 січня становить 47,85 гривні. За місяць показник збільшився на 2,72. Мінімальний рівень зафіксували в Auchan — 39,90, максимальний — у Megamarket, де вартість сягнула 61,70. У Metro та Novus продажі відбуваються в діапазоні близько 44,9.

