График отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Житомирской области будет введен из-за проведения регламентных работ на газовых сетях, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Житомирской области касается, прежде всего, села Рыхальское.
Работники "Газсети" будут проводить плановые работы на распределительном газопроводе, поэтому 14.01.2026 временно будет прекращено газоснабжение по следующим адресам:
пров. Садовый, ул. Казачья, ул. Молодежная, ул. Соборная, ул. Луговая, пер. Солнечный, ул. Квитучая, ул. Мира, ул. Симоненко, ул. Мигловца, пер. Школьный, ул. Центральная, ул. Лесная и ул. Привокзальная.
Специалисты отметили, что работы производятся в связи с необходимостью технического обслуживания и обеспечения безопасности эксплуатации газовых сетей.
Жителей просят перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками. Это важное условие для безопасного выполнения работ и предотвращения аварийных ситуаций.
Специалисты советуют не использовать голубое топливо в этот период во избежание возможных рисков для жизни и имущества.
Согласно сообщению местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Житомирской области позволяет жителям заранее подготовиться к временным неудобствам.
Местных просят спланировать свой быт и предупредить соседей о временных ограничениях. Газовики также напоминают, что о плановых работах всегда оперативно можно узнать на официальном сайте "Газсети".
