График отключения газа в неделю с 12 по 18 января в Житомирской области предупреждает жителей о временных неудобствах в быту.

График отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Житомирской области будет введен из-за проведения регламентных работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Житомирской области касается, прежде всего, села Рыхальское.

Работники "Газсети" будут проводить плановые работы на распределительном газопроводе, поэтому 14.01.2026 временно будет прекращено газоснабжение по следующим адресам:

пров. Садовый, ул. Казачья, ул. Молодежная, ул. Соборная, ул. Луговая, пер. Солнечный, ул. Квитучая, ул. Мира, ул. Симоненко, ул. Мигловца, пер. Школьный, ул. Центральная, ул. Лесная и ул. Привокзальная.

Специалисты отметили, что работы производятся в связи с необходимостью технического обслуживания и обеспечения безопасности эксплуатации газовых сетей.

Жителей просят перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками. Это важное условие для безопасного выполнения работ и предотвращения аварийных ситуаций.

Специалисты советуют не использовать голубое топливо в этот период во избежание возможных рисков для жизни и имущества.

Согласно сообщению местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Житомирской области позволяет жителям заранее подготовиться к временным неудобствам.

Местных просят спланировать свой быт и предупредить соседей о временных ограничениях. Газовики также напоминают, что о плановых работах всегда оперативно можно узнать на официальном сайте "Газсети".

