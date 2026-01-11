Графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Житомирській області попереджає мешканців про тимчасові незручності в побуті.

Графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Житомирській області введуть через проведення регламентних робіт на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Житомирській області стосується насамперед села Рихальське.

Працівники "Газмережі" проводитимуть планові роботи на розподільчому газопроводі, тому 14.01.2026 тимчасово буде припинено газопостачання за такими адресами:

пров. Садовий, вул. Козацька, вул. Молодіжна, вул. Соборна, вул. Лугова, пров. Сонячний, вул. Квітуча, вул. Миру, вул. Симоненка, вул. Мигловця, пров. Шкільний, вул. Центральна, вул. Лісна та вул. Привокзальна.

Фахівці зазанчили, що роботи проводяться у зв’язку з необхідністю технічного обслуговування та забезпечення безпеки експлуатації газових мереж.

Мешканців просять перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками. Це важлива умова для безпечного виконання робіт та запобігання аварійним ситуаціям.

Фахівці радять не використовувати блакитне паливо у цей період, щоб уникнути можливих ризиків для життя та майна.

Відповідно до повідомлення місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Житомирській області дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Місцевих просять спланувати свій побут і попередити сусідів про тимчасові обмеження. Газовики також нагадують, що про планові роботи завжди оперативно можна дізнатися на офіційному сайті "Газмережі".

