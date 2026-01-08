Графики отключения света в Житомирской области на 9 января пройдут в части региона из-за технических и плановых ремонтных работ, сообщили Politeka.net.
Об этом говорится на сайте «Житомиробленерго».
Энергетические службы информируют, что графики отключения света в Житомирской области на 9 января вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на объектах электросетей. Такие меры необходимы для поддержания стабильной и безопасной работы энергосистемы.
С 9 до 17 часов вводится плановый ремонт в населенном пункте Грабы. Ограничения касаются домов по адресам:
- Космонавтив 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31.
- Заричанська 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8.
- Лисова 1, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8.
- Сонячна 13, 14, 18, 26, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 40, 42, 48, 50, 8.
- Терехова 13, 16, 3, 6, 18, 20, 26, 28, 31, 35, 37, 41, 43.
С 9 до 17 будет продолжаться ограничение света в населенном пункте Кремно. Обесточивание вводится по адресам:
- Зарична 01.
- Лисна 9а.
- пр-к ветеринарный 01, 10.
- пр-к Луговой 08, 7.
С 9 до 17 часов из-за замены проводов и подключения ввода электричества не будет в населенном пункте Сербы по адресам:
- Павла Еликова 17, 3, 2, 5.
- Середивська 1, 4, 6.
- Пыскивська 11, 2.
- Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А.
С 10 до 16 электричество выключат в населенном пункте Андреевка на улицах:
- Мыру 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71.
- Шевченка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 5, 7, 8, 9.
Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомиробленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.
