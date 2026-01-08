Графики отключения света в Житомирской области на 9 января необходимы для поддержания стабильной и безопасной работы энергосистемы.

Графики отключения света в Житомирской области на 9 января пройдут в части региона из-за технических и плановых ремонтных работ, сообщили Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Житомиробленерго».

Энергетические службы информируют, что графики отключения света в Житомирской области на 9 января вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на объектах электросетей. Такие меры необходимы для поддержания стабильной и безопасной работы энергосистемы.

С 9 до 17 часов вводится плановый ремонт в населенном пункте Грабы. Ограничения касаются домов по адресам:

Космонавтив 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31.

Заричанська 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8.

Лисова 1, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8.

Сонячна 13, 14, 18, 26, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 40, 42, 48, 50, 8.

Терехова 13, 16, 3, 6, 18, 20, 26, 28, 31, 35, 37, 41, 43.

С 9 до 17 будет продолжаться ограничение света в населенном пункте Кремно. Обесточивание вводится по адресам:

Зарична 01.

Лисна 9а.

пр-к ветеринарный 01, 10.

пр-к Луговой 08, 7.

С 9 до 17 часов из-за замены проводов и подключения ввода электричества не будет в населенном пункте Сербы по адресам:

Павла Еликова 17, 3, 2, 5.

Середивська 1, 4, 6.

Пыскивська 11, 2.

Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А.

С 10 до 16 электричество выключат в населенном пункте Андреевка на улицах:

Мыру 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71.

Шевченка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 5, 7, 8, 9.

Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомиробленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

