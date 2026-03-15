Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 марта в Киеве подразумевает преобладание ясных или малооблачных дней, сообщает Politeka.

На сайте sinoptik.ua метеорологи обнародовали подробный прогноз погоды на неделю с 16 по 22 марта в Киеве.

Так, 16 июля в городе ожидается ясная атмосфера на улице в течение всего дня. Температура воздуха будет колебаться от +2° ночью до +11° днем.

Показатели давления будут близки к 749–750 мм. Влажность будет умеренной, а ветер слабым. Осадков не прогнозируется.

17 марта небо будет ясным и порадует местных жителей солнцем. Температурные значения составят от +3° до +11°.

18 марта первая половина дня будет ясной, а после обеда постепенно появятся облака. Температура воздуха снизится до +6° в дневные часы. Погодные условия останутся сухими.

В этот период прогноз погоды на неделю с 16 по 22 марта в Киеве демонстрирует переход в более облачную атмосферу, но без осадков.

19 марта почти весь день в городе будет преобладать пасмурная погода. Лишь к вечеру возможны краткие прояснения. Температура будет составлять от +2° до +8°. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление будет постепенно снижаться, однако оставаться в пределах нормы. Влажность воздуха будет меняться в течение суток.

20 марта с утра небо затянется облаками, которые будут сохраняться до конца дня. Температура воздуха поднимется до +10° в дневные часы. Осадков не прогнозируют.

1 марта в течение всего дня будет облачная атмосфера. Температура воздуха будет достигать +11° днем. Осадков не ожидается.

22 марта с утра и до вечера будет сохраняться преимущественно пасмурное небо. Температура воздуха будет колебаться от +2 ° до +11 °.

