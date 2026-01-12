Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области охватывает наиболее уязвимые категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется переселенцам и пожилым жителям из-за деятельности центра «Единение», сообщает Politeka.

Местные волонтеры обеспечивают продуктовые наборы, базовые товары и консультации по социальной поддержке.

Хаб работает в Александровском районе и стал ключевым местом комплексной помощи лицам в сложных жизненных условиях. Здесь посетители получают продукты питания, гигиенические наборы и советы по интеграции в общество.

Особое внимание уделяется жителям Покровского района, где потребность в поддержке остается высокой. Центр помогает семьям и пожилым людям частично возмещать расходы на питание и базовые потребности.

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Специалисты регистрируют заявки, консультируют по доступным ресурсам и помогают оформить необходимые документы.

Распределение продуктов происходит по графику, публикуемому в официальном Телеграмм-канале хаба «Единение». Там же можно найти новости, объявления о мероприятиях и обновлениях работы центра, чтобы планировать посещение.

Организаторы призывают жителей пользоваться поддержкой своевременно, чтобы помощь оставалась стабильной, доступной и эффективной в повседневной жизни.

Чтобы не пропустить выдачу ресурсов, жителям советуют следить за обновлением хаба и заранее готовить необходимые документы.

