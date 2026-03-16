Постепенное завершение отопительного сезона 2026 г. в Запорожье позволяет жителям планировать расходы и поддерживать комфортную температуру в домах.

Завершение отопительного сезона в Запорожье в 2026 году происходит в условиях повышенного внимания к безопасности энергетической инфраструктуры, сообщает Politeka.net.

Решение об отключении теплоснабжения принимается, ориентируясь на среднесуточные температуры. Согласно постановлению Кабмина №830, подачу тепла прекращают, когда в течение трех дней среднесуточная температура превышает +8 °C.

Для сравнения, в прошлом году сезон 2024/2025 завершили 27 марта 2025 по решению исполкома горсовета согласно постановлению №212. Ожидается, что и в 2026 году отключения будут производиться по аналогичной процедуре с учетом погодных условий и нормативных требований.

Во многих многоквартирных домах установлены счетчики тепла, позволяющие жильцам или объединениям совладельцев регулировать подачу. Это позволяет снизить температуру в теплые дни и экономить энергоресурсы.

Несмотря на отсутствие точной даты завершения сезона, в регионе уже началась подготовка к следующей зиме. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что работы стартовали заблаговременно по поручениям Президента и Премьер-министра Украины.

Особое внимание уделяется защите объектов критической инфраструктуры и повышению энергетической независимости. В частности, идет строительство защитных сооружений на ключевых объектах, обеспечивающих жизнедеятельность общин.

Кроме того, в регионе постепенно внедряют альтернативные источники энергии, что должно уменьшить зависимость от централизованных сетей и повысить устойчивость системы.

Источник: Факты.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена ​​эта поддержка.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.