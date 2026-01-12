Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює найбільш уразливі категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається переселенцям і літнім мешканцям через діяльність центру «Єднання», повідомляє Politeka.

Місцеві волонтери забезпечують продуктові набори, базові товари та консультації з питань соціальної підтримки.

Хаб працює в Олександрівському районі та став ключовим місцем комплексної допомоги для осіб у складних життєвих умовах. Тут відвідувачі отримують харчові продукти, гігієнічні набори та поради щодо інтеграції в громаду.

Особливу увагу приділяють жителям Покровського району, де потреба у підтримці залишається високою. Центр допомагає родинам і літнім людям частково покривати витрати на харчування та базові потреби.

Прийом здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Фахівці реєструють заявки, консультують щодо доступних ресурсів та допомагають оформити необхідні документи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює найбільш уразливі категорії: людей похилого віку, пацієнтів з онкологічними діагнозами та осіб з інвалідністю першої і другої групи.

Розподіл продуктів відбувається за графіком, який публікують у офіційному Телеграм-каналі хабу «Єднання». Там же можна знайти новини, оголошення про заходи та оновлення роботи центру, щоб планувати відвідування.

Організатори закликають мешканців користуватися підтримкою своєчасно, щоб допомога залишалася стабільною, доступною і ефективною у повсякденному житті.

Щоб не пропустити видачу ресурсів, мешканцям радять стежити за оновленнями хабу та завчасно готувати необхідні документи.

