В Чорткове планируют запустить автобус №15, а новый график движения транспорта в Тернопольской области пополнится еще одним сообщением между жилыми кварталами и важными объектами, передает Politeka.

Маршрут должен соединить Золотарку, Кадуб, центральную часть города, автостанцию ​​и медицинские учреждения.

О появлении нового рейса сообщили в городском совете. Там объяснили, что конкурс на определение перевозчика уже прошел. Победителем стало коммунальное предприятие «Чертков гортранс». После решения исполнительного комитета стороны подпишут договор, а выход автобуса на линию ожидают в конце марта.

По предварительному плану маршрут №15 в прямом направлении будет пролегать от Золотарки через СЕ «Борднетце», «Любисток», школу №5, АТП-16142, Поликлинику, Педагогический колледж, Центр, улицу Гончара, Площадь Славы до автостанции.

В обратном направлении транспорт будет двигаться от автостанции через Площадь Славы, Педагогический колледж, Центр, Почту, Поликлинику, магазины «Стрелец» и «Европа», СЕ «Борднетце» до Золотарки.

В мэрии объясняют, что появление нового рейса должно улучшить сообщение между микрорайонами и лечебными учреждениями. Раньше прямого общественного сообщения с больницей для этих частей города не было.

Точное расписание будет обнародовано после подписания соглашения с перевозчиком. Ожидается, что новый график движения транспорта в Тернопольской области поможет жителям быстрее добраться до медицинских учреждений, учебных заведений и автостанции.

Кроме того, в Тернопольской области была введена новая система оплаты за проезд. Пассажиры теперь могут оплачивать проезд по карточкам или специальными льготными носителями.

Последние новости Украины:

