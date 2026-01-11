Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харькове носит профилактический характер.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харькове стала доступна с 1 января 2026 года после утверждения правительством порядка реализации программы «Скрининг здоровья 40+», передает Politeka.

Информацию об этом публикует премьер-министр Юлия Свириденко.

Инициатива направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и нарушений ментального состояния.

Участие предусмотрено для граждан от 40 лет. На 30-й день после дня рождения люди будут получать персональное уведомление в приложении «Дія». После подтверждения на специальную карту засчитают 2000 гривен, которые можно использовать исключительно для прохождения медицинского обследования.

Для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами, предусмотрен альтернативный механизм оформления через банки или центры предоставления административных услуг. Это позволяет привлечь в программу более широкий круг людей.

Обследования будут проводить государственные, коммунальные и частные учреждения, отвечающие требованиям Министерства здравоохранения и НСЗУ. В ближайшее время Минздрав обнародует перечень учреждений, вовлеченных в инициативу.

Специалисты отмечают, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харькове носит профилактический характер и поможет своевременно выявлять риски, непосредственно влияющие на продолжительность и качество жизни.

На реализацию соответствующей программы в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд. грн. Правительственные структуры и партнеры работают над тем, чтобы запуск состоялся без задержек и был доступен всем желающим.

