Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харкові має профілактичний характер.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харкові стала доступною з 1 січня 2026 року після затвердження урядом порядку реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+», передає Politeka.

Інформацію про це публікує прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та порушень ментального стану.

Участь передбачена для громадян віком від 40 років. На 30-й день після дня народження люди отримуватимуть персональне повідомлення в застосунку «Дія». Після підтвердження на спеціальну картку зарахують 2000 гривень, які можна використати виключно для проходження медичного обстеження.

Для тих, хто не користується цифровими сервісами, передбачено альтернативний механізм оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Це дозволяє залучити до програми ширше коло людей.

Обстеження проводитимуть державні, комунальні та приватні заклади, які відповідатимуть вимогам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Найближчим часом МОЗ оприлюднить перелік установ, долучених до ініціативи.

Фахівці зазначають, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харкові має профілактичний характер і допоможе своєчасно виявляти ризики, які безпосередньо впливають на тривалість та якість життя.

На реалізацію відповідної програми у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 10 мільярдів гривень. Урядові структури та партнери працюють над тим, щоб запуск відбувся без затримок і був доступним для всіх охочих.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харківській області: які нові ціни встановили магазини.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба у Харківській області: які товари вже обмежені на полицях.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: що робити у разі затримки виплат.