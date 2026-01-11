Специалисты облэнерго предупредили жителей Харьковской области о дополнительных графиках отключения света на понедельник, 12 января 2026 года.

Во время проведения ремонтных работ в электросетях в Харьковской области 12 января 2026 года применят локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света 12 января будут действовать в пределах Мерефьянской городской территориальной общины в Харьковской области. По данным облэнерго, с 9:00 до 17:00 обесточение состоится в городе Мерефа в районах Центр, Вокзал и Больница.

Также ограничения электроснабжения в понедельник коснутся Люботинской городской территориальной общины, сообщает Politeka.

Приблизительно с 10:00 до 16:09 без электроэнергии останется много жителей г. Люботин, проживающих в домах по улицам Курортная, Дмитровская, Франко, Ударная, Тарасовская, Княжая, Коцюбинского, Садовая, Гавенко, Гнедца, Амосова, Ивана Багряного, Гвардейская, Гиевская, Государственная, Гражданская, Дунаевского, Крутая, Кропивницкого и др. (полный список адресов ищите на сайте общины).

Эти обесточения будут действовать дополнительно к возможным стабилизационным. Жителей указанных городов просят отнестись с пониманием к ограничениям и учесть эту информацию при планировании своих дел.

Если облэнерго введет ограничения электроснабжения в понедельник для других населенных пунктов Харьковской области, об этом сообщат отдельно.

