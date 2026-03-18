В 2026 году началась гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области, направленная на поддержку пожилых людей и семей в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Программа будет реализована в Харькове и Изюме. Инициатива предусматривает восстановление поврежденного жилья и обеспечение базовых потребностей пострадавших от обстрелов жителей или длительное время находившихся в опасных условиях.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» выполняют ремонт дверей, окон, кровли, а также восстанавливают стены и потолки. Объем работ определяют после технического осмотра каждого дома специалисты.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители и беременные женщины. Каждое обращение рассматривается индивидуально, даже если часть документов отсутствует.

Для участия необходимо предоставить паспорт, подтверждение права собственности и справку о доходах. Консультанты сопровождают заявителей при оформлении и объясняют порядок действий.

Отдельное направление предполагает домашнее сопровождение одиноких пожилых граждан и лиц с серьезными проблемами здоровья. Специалисты помогают в быту и способствуют созданию безопасных условий для проживания.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется совместно с международными партнерами и направлена ​​на улучшение качества жизни старших жителей региона.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей. Своевременная подача заявления ускоряет рассмотрение и позволяет получить поддержку без задержек.

Пожилым людям рекомендуют проверять актуальные объявления и координировать заявки с консультантами, чтобы гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области поступала своевременно и полностью отвечала потребностям.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс