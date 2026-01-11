Спеціалісти обленерго попередили мешканців Харківської області про додаткові графіки відключення світла на понеділок, 12 січня 2026 року.

Під час проведення ремонтних робіт в електромережах у Харківській області 12 січня 2026 року застосують локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла 12 січня діятимуть у межах Мерефʼянської міської територіальної громади в Харківській області. За даними обленерго, з 9:00 до 17:00 знеструмлення відбудеться в місті Мерефа в районах Центр, Вокзал і Лікарня.

Також обмеження електропостачання в понеділок торкнуться Люботинської міської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Приблизно з 10:00 до 16:09 без електроенергії залишиться багато мешканців м. Люботин, які проживають у будинках по вулицях Курортна, Дмитрівська, Франка, Ударна, тарасівська, Княжа, Коцюбинського, Садова, Гавенка, Гнідця, Амосова, Івана Багряного, Білогірська, Бєляєвська, Вишнева, Гвардійська, Гиївська, Державна, Громадянська, Дунаєвського, Крута, Кропивницього та ін. (повний список адрес шукайте на сайті громади).

Ці знеструмлення діятимуть додатково до можливих стабілізаційних. Мешканців вказаних міст просять поставитися з розумінням до обмежень та врахувати цю інформацію під час планування своїх справ.

Якщо обленерго запровадить обмеження електропостачання на понеділок для інших населених пунктів Харківської області, про це повідомлять окремо.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.