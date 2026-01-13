Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области обеспечивает стабильную работу служб и отвечает фактическим затратам предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

В Заводском обществе изменили ставки на вывоз и обработку бытовых отходов. Причиной послужили рост расходов на ремонт специализированного транспорта и материалы.

Местный совет пояснил, что предварительные тарифы не покрывали реальные расходы предприятия, что создавало риск перебоев в работе системы. Новые ставки позволяют поддерживать регулярную уборку и надлежащее санитарное состояние территории общины.

Для жителей многоэтажек платеж вырастет на 14,95 грн - до 48,80 грн на человека. Владельцы частных домов будут платить 37 грн. вместо 25. Тарифы для бюджетных учреждений повышаются на 2,55 грн., для других потребителей — на 2,94.

Решение принято из экономических расчетов коммунального предприятия. Граждане могут посылать предложения и замечания непосредственно в КП «Заводское-2010» или по электронной почте.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области обеспечивает стабильную работу служб и отвечает фактическим затратам предприятия, поддерживая качество обслуживания.

Жителям советуют планировать семейный бюджет, своевременно оплачивать счета и следить за официальными сообщениями. Для социально уязвимых категорий предусмотрены субсидии и льготы, частично компенсирующие дополнительные расходы.

Несмотря на такую ​​ситуацию, у украинцев есть возможность получить доплаты. Дополнительные начисления будут получать пенсионеры по достижении определенных возрастных границ, а именно 75, 80 и 85 лет. Такие выплаты направлены на поддержку пожилых людей, расходы которых с возрастом, как правило, возрастают.

