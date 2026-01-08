Частина доплат для українських пенсіонерів в Полтавській області підвищаться в 2026 році.

У 2026 році частина українців поважного віку продовжить отримувати доплати для пенсіонерів в Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у ПФУ.

Пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує мінімально встановлені законодавством вимоги, мають право на щомісячну доплату для пенсіонерів в Полтавській області. Водночас розмір такої надбавки залишається доволі незначним.

За кожен додатково відпрацьований рік держава нараховує лише 25 гривень 95 копійок. Навіть у разі, якщо людина має 10 років стажу понад норму, загальна сума доплати становитиме приблизно 300 гривень, що суттєво не впливає на розмір пенсійного забезпечення.

Окремо законодавством передбачені додаткові виплати для пенсіонерів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення та вже перебувають на заслуженому відпочинку. Йдеться про громадян, пов’язаних із територіями, що зазнали наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У 2026 році розмір такої щомісячної доплати збільшиться та становитиме 2595 гривень.

Крім цього, у 2026 році в Україні зберігається практика вікових доплат до пенсій. Додаткові нарахування отримуватимуть пенсіонери після досягнення визначених вікових меж, а саме 75, 80 та 85 років. Такі виплати спрямовані на підтримку людей похилого віку, витрати яких із віком, як правило, зростають.

Також передбачена окрема форма соціальної підтримки для одиноких пенсіонерів. Громадяни, які досягли 80 років, не працюють і потребують постійного стороннього догляду, можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на 1 січня 2026 року така виплата становить 1038 гривень і нараховується додатково до основної пенсії.

