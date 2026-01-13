Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує стабільну роботу служб і відповідає фактичним витратам підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

У Заводській громаді змінили ставки на вивіз і обробку побутових відходів. Причиною стали зростання витрат на ремонт спеціалізованого транспорту та матеріали.

Місцева рада пояснила, що попередні тарифи не покривали реальних видатків підприємства, що створювало ризик перебоїв у роботі системи. Нові ставки дозволяють підтримувати регулярне прибирання та належний санітарний стан території громади.

Для мешканців багатоповерхівок платіж зросте на 14,95 грн — до 48,80 грн на людину. Власники приватних будинків сплачуватимуть 37 грн замість 25. Тарифи для бюджетних установ підвищуються на 2,55 грн, для інших споживачів — на 2,94.

Рішення ухвалене на підставі економічних розрахунків комунального підприємства. Громадяни можуть надсилати пропозиції та зауваження безпосередньо в КП «Заводське-2010» або через електронну пошту.

Мешканцям радять планувати сімейний бюджет, вчасно оплачувати рахунки та стежити за офіційними повідомленнями. Для соціально вразливих категорій передбачені субсидії й пільги, що частково компенсують додаткові витрати.

Незважаючи на таку ситуацію, українці мають можливість отримати доплати. Додаткові нарахування отримуватимуть пенсіонери після досягнення визначених вікових меж, а саме 75, 80 та 85 років. Такі виплати спрямовані на підтримку людей похилого віку, витрати яких із віком, як правило, зростають.

