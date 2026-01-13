Энергетики рекомендуют жителям заранее ознакомиться с перечнем улиц и учесть график отключения света в Полтавской области на 14 января при планировании повседневных дел.

График отключения света в Полтавской области на 14 января предусматривает масштабные плановые перерывы электроснабжения в ряде общин из-за ремонта инфраструктуры, сообщает Politeka.

По информации АО «Полтаваоблэнерго», 14 января 2026 специалисты будут выполнять технические работы на объектах распределительных сетей. В связи с этим электроэнергия будет временно исчезать в Чернухинской территориальной общине Лубенского района и части населенных пунктов Кременчугского направления. Ориентировочное время ограничений – с 08:00 до 19:00, в зависимости от локации.

В пгт Чернухи возможны перерывы на переулке Согласия, улицах Казацкой, Грушки, Согласия. Также ограничения ожидаются в селе Харсики на Казацкой и Петренко. В Варакутах работы затронут Автозаводскую и Новую, в Демидовке — Веселую, Садовую, Украинскую Победу, Солнечную, Центральную, Героев ВСУ, Вишневую.

В селе Радочины временно без питания могут остаться Кременчугская, Молодежная, Набережная, Червоной Калины, Степная, Садовая и близлежащие переулки. В Омельнике плановые работы охватят Центральную, Вишневую, Героев Украины, Камышанскую, Космонавтов, Почтовую, Садовую, Школьную. В Запсилье ограничения возможны на Молодежной, Центральной, Тараса Шевченко, Кленовой, Набережной, Рассветной.

Также в списке Крамаренко, Литвиненко, Федоренко, Онищенко, Щербаки, Пустовиты, Степовка, Пятихатки, Ракитное, Яремовка, Найденовка, Кузнецы, Гуньки, Запсилья и другие села общины. Часть адресов относится как к жилой застройке, так и к социальным объектам.

Энергетики рекомендуют жителям заранее ознакомиться с перечнем улиц и учесть график отключения света в Полтавской области на 14 января во время планирования повседневных дел. После завершения ремонтных мероприятий электроснабжение будет возобновлено поэтапно.

