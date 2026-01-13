Енергетики рекомендують мешканцям заздалегідь ознайомитися з переліком вулиць і врахувати графік відключення світла в Полтавській області на 14 січня під час планування повсякденних справ.

Графік відключення світла в Полтавській області на 14 січня передбачає масштабні планові перерви електропостачання у низці громад через ремонт інфраструктури, повідомляє Politeka.

За інформацією АТ «Полтаваобленерго», 14 січня 2026 року фахівці виконуватимуть технічні роботи на об’єктах розподільчих мереж. У зв’язку з цим електроенергія тимчасово зникатиме у Чорнухинській територіальній громаді Лубенського району та частині населених пунктів Кременчуцького напрямку. Орієнтовний час обмежень — з 08:00 до 19:00, залежно від локації.

У смт Чорнухи можливі перерви на провулку Злагоди, вулицях Козацькій, Грушки, Злагоди. Також обмеження очікуються у селі Харсіки на Козацькій та Петренка. У Варакутах роботи торкнуться Автозаводської й Нової, у Демидівці — Веселої, Садової, Української Перемоги, Сонячної, Центральної, Героїв ЗСУ, Вишневої.

У селі Радочини тимчасово без живлення можуть залишитися Кременчуцька, Молодіжна, Набережна, Червоної Калини, Степова, Садова та прилеглі провулки. В Омельнику планові роботи охоплять Центральну, Вишневу, Героїв України, Камишанську, Космонавтів, Поштову, Садову, Шкільну. У Запсіллі обмеження можливі на Молодіжній, Центральній, Тараса Шевченка, Кленовій, Набережній, Світанковій.

Також у списку Крамаренки, Литвиненки, Федоренки, Онищенки, Щербаки, Пустовіти, Степівка, П’ятихатки, Рокитне, Яремівка, Найденівка, Ковалі, Гуньки, Запсілля та інші села громади. Частина адрес стосується як житлової забудови, так і соціальних об’єктів.

Енергетики рекомендують мешканцям заздалегідь ознайомитися з переліком вулиць і врахувати Графік відключення світла в Полтавській області на 14 січня під час планування повсякденних справ. Після завершення ремонтних заходів електропостачання відновлюватимуть поетапно.

