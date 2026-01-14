Новый график движения транспорта в Одессе уже введен, и предусматривает обновленные маршруты социальных автобусов для жителей города.

Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает запуск социального автобусного маршрута "Залог-1 – парк им. Тараса Шевченко", который дублирует троллейбус №3, сообщает Politeka.

Маршрут обслуживается двумя автобусами и безвозмездный для всех пассажиров. В Одесском городском совете объяснили, что маршрут соединяет ключевые социальные направления города и обеспечивает удобное передвижение для людей всех возрастов.

По словам чиновников, эти автобусы помогают жителям быстро добраться как до центров образования и здравоохранения, так и общественных заведений, расположенных в разных районах облцентра.

В рамках нового графика движения транспорта в Одессе продолжают курсировать и другие социальные маршруты, часть из которых предоставлена ​​через проект Министерства развития общин "Бок о бок: сплоченные общины".

Это позволяет сбалансировать транспортную погрузку и обеспечить доступность передвижения даже в отдаленные районы города.

В мэрии также отметили, что благодаря новому графику движения транспорта в Одессе, жители могут планировать свои поездки удобнее, а перевозчики получают возможность стабильно обслуживать пассажиров в течение всего дня.

Кроме того, с 12 января в городе заработал информационный центр, который предоставляет справки по схемам курсирования, расписания и времени работы социальных рейсов.

Диспетчеры принимают обращение с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77.

По словам работников центра, многие жители обращаются с вопросом, как оптимально спланировать передвижение. Сотрудники консультируют каждого, предоставляя подробную информацию о новых автобусных маршрутах и ​​времени их отправки.

