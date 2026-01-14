Новий графік руху транспорту в Одесі вже запроваджено, і він передбачає оновлені маршрути соціальних автобусів для жителів міста.

Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає запуск соціального автобусного маршруту "Застава-1 – парк ім. Тараса Шевченка", який дублює тролейбус №3, повідомляє Politeka.

Маршрут обслуговується двома автобусами та є безоплатним для всіх пасажирів. В Одеській міській раді пояснили, що маршрут сполучає ключові соціальні напрямки міста та забезпечує зручне пересування для людей різного віку.

За словами чиновників, ці автобуси допомагають мешканцям швидко дістатися як центрів освіти та охорони здоров’я, так і громадських закладів, що розташовані у різних районах облцентру.

У рамках нового графіка руху транспорту в Одесі продовжують курсувати й інші соціальні маршрути, частина з яких надана через проєкт Міністерства розвитку громад "Пліч-о-пліч: згуртовані громади".

Це дозволяє збалансувати транспортне навантаження та забезпечити доступність пересування навіть у віддалені райони міста.

У мерії також наголосили, що завдяки новому графіку руху транспорту в Одесі, мешканці можуть планувати свої поїздки більш зручно, а перевізники отримують можливість стабільно обслуговувати пасажирів протягом усього дня.

Крім того, із 12 січня в місті запрацював інформаційний центр, який надає довідки щодо схем курсування, розкладу і часу роботи соціальних рейсів.

Диспетчери приймають звернення з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00 за телефонами (048) 717-54-54 і (048) 717-54-77.

За словами працівників центру, багато мешканців звертаються з питанням, як оптимально спланувати пересування. Співробітники консультують кожного, надаючи детальну інформацію про нові автобусні маршрути та час їх відправлення.

