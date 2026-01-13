Новый график движения транспорта в Одессе направлен на повышение доступности и комфорта передвижения.

В Одессе введен новый график движения транспорта в рамках социального автобусного маршрута, сообщает Politeka.

В городе стартовал бесплатный маршрут «Залог-1 – парк им. Тараса Шевченко», который дублирует троллейбус №3 и обслуживается двумя автобусами, сообщает Одесский городской совет .

Автобусы курсируют по направлению ключевых соцточек, обеспечивая доступ к образовательным, медицинским и культурным учреждениям. Городские власти подчеркивают, что новый график движения транспорта в Одессе направлен на повышение доступности и комфорта передвижения для жителей.

Помимо нового направления в городе продолжают работать другие социальные автобусные линии. Часть транспорта предоставлена ​​в рамках проекта Министерства развития общин «Бок о бок: сплоченные общины».

С 12 января открылся информационный центр, где жители могут получить справки по схемам движения, времени курсирования и графикам социальных маршрутов. Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, а обращение принимается по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77.

Диспетчеры советуют пассажирам планировать поездки заранее и следить за обновлением графиков, чтобы воспользоваться социальными автобусами максимально эффективно.

Кроме того, в Одесской области сообщалось о подорожании проезда.

С 10 января билет на №560 стоит 200 гривен вместо 160, что означает увеличение стоимости на 40 гривен. Пассажиры отмечают, что столь повышенный тариф заметно повлияет на их кошельки.

Несмотря на это представители перевозчика объясняют, что повышение тарифа связано с ростом расходов на топливо и обслуживание автобусов, а также необходимостью поддерживать безопасную и своевременную работу маршрута.

Последние новости Украины: