Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжает предоставляться в рамках нового социального проекта, сообщает Politeka.

Инициатива создана для поддержки пожилых граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или экономических трудностей.

Программа предусматривает обеспечение базовых ресурсов и помощь в холодный сезон. Приоритет предоставляется домохозяйствам с низким доходом или потерявшим стабильный заработок. Особое внимание уделяется квартирам и домам, поврежденным после 24 февраля 2022 года, расположенным в безопасных районах города и области.

Среди получателей поддержки – люди с инвалидностью, лица с хроническими заболеваниями, одинокие пенсионеры и жители с ограниченной подвижностью. Предпочтение отдают домам, где проживает один или два пожилых человека без семейной помощи, а также одиноким родителям, опекунам несовершеннолетних, многодетным семьям, беременным женщинам и матерям с маленькими детьми.

Помощь организуют благотворительные структуры, в частности, «Каритас», в партнерстве с муниципальными службами. Распределение ресурсов ведется в соответствии с реальной потребностью, позволяющей охватить наиболее уязвимых жителей и стабилизировать быт.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает контроль соблюдения правил получения поддержки. Пожилым гражданам советуют заранее уточнять графики выдачи и готовить необходимые документы, чтобы воспользоваться услугами без задержек.

Программа также включает в себя консультации социальных работников и волонтеров, которые сопровождают получателей на всех этапах. Специалисты помогают сориентироваться в доступных видах помощи и обеспечивают не только базовые ресурсы, но и социальной поддержки в непростой период.

