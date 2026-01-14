Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає контроль за дотриманням правил отримання підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі продовжує надаватися в межах нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Ініціатива створена для підтримки літніх громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну або економічні труднощі.

Програма передбачає забезпечення базових ресурсів та допомогу під час холодного сезону. Пріоритет надається домогосподарствам із низьким доходом або тим, хто втратив стабільний заробіток. Особливу увагу приділяють квартирам і будинкам, пошкодженим після 24 лютого 2022 року, розташованим у безпечних районах міста та області.

Серед одержувачів підтримки — люди з інвалідністю, особи з хронічними захворюваннями, самотні пенсіонери та мешканці з обмеженою рухливістю. Перевагу надають оселям, де проживає одна або дві літні людини без родинної допомоги, а також самотнім батькам, опікунам неповнолітніх, багатодітним сім’ям, вагітним жінкам та матерям із маленькими дітьми.

Допомогу організовують благодійні структури, зокрема «Карітас», у партнерстві з муніципальними службами. Розподіл ресурсів ведеться відповідно до реальної потреби, що дозволяє охопити найуразливіших мешканців та стабілізувати побут.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає контроль за дотриманням правил отримання підтримки. Літнім громадянам радять заздалегідь уточнювати графіки видачі та готувати необхідні документи, щоб скористатися послугами без затримок.

Програма також включає консультації соціальних працівників і волонтерів, які супроводжують одержувачів на всіх етапах. Фахівці допомагають зорієнтуватися у доступних видах допомоги та забезпечують не лише базові ресурси, а й відчуття соціальної підтримки у непростий період.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: які саме зміни відбулися у місті

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: кого кличуть на зарплату від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям готові допомогти, що можна отримати