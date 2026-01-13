Для планирования бытовых и рабочих дел следует руководствоваться графиком отключения света в Харьковской области на 14 января.

График отключения света в Харьковской области на 14 января предусматривает плановые работы в Люботинской городской общине, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Люботинского городского территориального общества.

Электроснабжение будет временно отсутствовать с 09:00 до 17:00.

В пос. Манченки света не будет на улицах:

в-д Совхозный д.1 и д.2;

ул. В. Монолит д.29.

В пос. Спартасы отключения коснется следующих адресов:

ул. Ботаническая: д.1, д.2, д.4, д.4А, д.5;

Улица Миру: здание 1, здание 3, здание 4, здание 5, здание 6, здание 8;

Улица Нова: здание 1, здание 11/15, здание 2, здание 3, здание 4;

ул. Троицкая: д.1, д.15, д.16, д.2, д.26, д.4, д.5, д.8, д.9;

пров. Троицкий: д.10, д.12, д.13, д.14, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8А, д.9.

При отключении плановые работы будут производиться с целью обслуживания и ремонта электросетей. Жители Харьковского района должны учесть, что в настоящее время возможны временные неудобства, особенно в селах Манченко и Спартасы, где свет не будет подаваться на указанные дома.

Для планирования бытовых и рабочих дел следует руководствоваться графиком отключения света в Харьковской области на 14 января и предварительно подготовить альтернативные источники освещения или питания техники.

Рекомендуется зарядить все мобильные устройства и проверить работу генераторов или аккумуляторов. Также следует подготовить фонарики, свечи и другие источники освещения для безопасного передвижения в темное время. Домашняя техника и холодильники должны быть настроены так, чтобы избежать повреждений во время временного обесточивания.

