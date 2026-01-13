Для планування побутових і робочих справ слід керуватися графіком відключення світла в Харківській області на 14 січня.

Графік відключення світла в Харківській області на 14 січня передбачає планові роботи у Люботинській міській громаді, передає Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Люботинської міської територіальної громади.

Електропостачання буде тимчасово відсутнє з 09:00 до 17:00.

У сел. Манченки світла не буде на вулицях:

в-д Совхозний буд.1 та буд.2;

вул. Ст Моноліт буд.29.

У сел. Спартаси відключення торкнеться таких адрес:

вул. Ботанічна: буд.1, буд.2, буд.4, буд.4А, буд.5;

вул. Миру: буд.1, буд.3, буд.4, буд.5, буд.6, буд.8;

вул. Нова: буд.1, буд.11/15, буд.2, буд.3, буд.4;

вул. Троїцька: буд.1, буд.15, буд.16, буд.2, буд.26, буд.4, буд.5, буд.8, буд.9;

пров. Троїцький: буд.10, буд.12, буд.13, буд.14, буд.3, буд.5, буд.6, буд.7, буд.8, буд.8А, буд.9.

Під час відключення планові роботи проводитимуться з метою обслуговування та ремонту електромереж. Жителі Харківського району повинні врахувати, що в цей час можливі тимчасові незручності, особливо у селах Манченки та Спартаси, де світло не подаватиметься на всі зазначені будинки.

Для планування побутових і робочих справ слід керуватися графіком відключення світла в Харківській області на 14 січня та заздалегідь підготувати альтернативні джерела освітлення чи живлення техніки.

Рекомендується заздалегідь зарядити всі мобільні пристрої та перевірити роботу генераторів або акумуляторів. Також варто підготувати ліхтарики, свічки та інші джерела освітлення для безпечного пересування у темний час. Домашня техніка та холодильники повинні бути налаштовані так, щоб уникнути пошкоджень під час тимчасового знеструмлення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс