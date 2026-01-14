Графики отключения света в Кировоградской области на 15 января будут действовать в части региона из-за важных ремонтных работ, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».
Рапланированные работы масштабны, в связи с чем в ряде районов возможны временные ограничения электроснабжения. По этой причине в Кировоградской области на 15 января введены графики плановых отключений электроэнергии.
С 10 до 16 часов из-за планового ремонта вводятся обесточивание Олександривський общине. Ограничения касаются следующих населенных пунктов:
Несваткове улица:
- Весняна, 2-3, 5
- Висимнадцята, 49-50, 81, 84, 109-110, 135-136, 207-211, 251, 253-255, 262, 279-280, 290-292
- Восьма, 195-199, 201-206, 212-213
- Дванадцята, 234, 264-265, 295, 341-343
- Девята, 215-218, 220, 222-225
- Друга, 25-26, 37-48, 63-67, 70-80
- Кущовка, 6, 6А, 7, 9
- Набережна, 12
- Новоселыця, 4, 6, 14-15, 17-18, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38
- Обиздный пер., 3-5, 9, 17
- Пята, 85, 87-108
- Пятнадцята, 339-340
- Перша, 1-4, 6-21, 30-34, 51-56, 58-62
- Польова, 1, 3-5, 8-9, 13-14, 16, 18, 18А, 26, 26А, 32, 34, 36, 40
- Садова, 3, 7, 26, 29
- Симнадцята, 308-309, 329-331, 355-357, 392-394, 396-400
- Сьома, 137-146, 148, 183-192
- Третя, 27-29, 35-36, 68, 82-83, 149-166, 182, 193-194
- Центральна, 1-2, 7-9, 9А, 10-13, 33, 37
- Четверта, 22-24, 172-177, 181
- Чотырнадцята, 238-239
- Шистнадцята, 323
- Шкильна, 3А, 12, 15-16, 22-24, 26, 32, 34, 41, 43, 59
- Шоста, 111-122, 124, 126-134, 167-171, 179-180
- Яблунева, 1, 6, 8, 11, 14, 22, 24
- Яровый пер., 1, 4
Олександривка улицы:
- Мыру пер., 4
- Пищана, 1А, 2-4, 4А, 5-6, 6А, 7, 8А, 9-12, 14, 16, 18
- Рыночный пер., 29
- Тясминская, 85, 85А, 87, 89, 91, 93, 95, 101, 103, 107А, 109, 111, 115, 117-118, 120, 124, 126, 130, 8 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170
- Тясминскый пер., 1-2, 4-8, 10, 13-20, 22
- Холодноярська, 1, 1А, 3-5, 5А, 6-8, 10, 14, 16, 16А, 18, 20
С 9 до 17 часов вводят дополнительные отключения из-за планового ремонта в Олександрийский общине. Они касаются следующих населённых пунктов:
Добронадиивка улицы:
- Молодижна, 1-11
- Рубижна, 3
- Травнева, 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17
- Центральна, 21, 24
- Шевченко, 1, 5, 7, 9, 11-12, 15
- Шкильна, 12-22
- Шкильный пер., 2, 6, 8, 16
Константынивка улица:
- Хлиборобив, 2, 4-5, 7-9, 13, 17-18, 23, 25, 30
Олександрия улицы:
- Выще-Празька, 65
- Козацькый шлях, 55-65, 67-70, 70А, 71-73, 75-77, 79, 79А, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Леонида Чернова пер., 1-8, 10
- Таврийськый пер., 1, 3
Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».
