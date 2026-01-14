Следует заранее учесть графики отключения света в Кировоградской области на 15 января.

Графики отключения света в Кировоградской области на 15 января будут действовать в части региона из-за важных ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Рапланированные работы масштабны, в связи с чем в ряде районов возможны временные ограничения электроснабжения. По этой причине в Кировоградской области на 15 января введены графики плановых отключений электроэнергии.

С 10 до 16 часов из-за планового ремонта вводятся обесточивание Олександривський общине. Ограничения касаются следующих населенных пунктов:

Несваткове улица:

Весняна, 2-3, 5

Висимнадцята, 49-50, 81, 84, 109-110, 135-136, 207-211, 251, 253-255, 262, 279-280, 290-292

Восьма, 195-199, 201-206, 212-213

Дванадцята, 234, 264-265, 295, 341-343

Девята, 215-218, 220, 222-225

Друга, 25-26, 37-48, 63-67, 70-80

Кущовка, 6, 6А, 7, 9

Набережна, 12

Новоселыця, 4, 6, 14-15, 17-18, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38

Обиздный пер., 3-5, 9, 17

Пята, 85, 87-108

Пятнадцята, 339-340

Перша, 1-4, 6-21, 30-34, 51-56, 58-62

Польова, 1, 3-5, 8-9, 13-14, 16, 18, 18А, 26, 26А, 32, 34, 36, 40

Садова, 3, 7, 26, 29

Симнадцята, 308-309, 329-331, 355-357, 392-394, 396-400

Сьома, 137-146, 148, 183-192

Третя, 27-29, 35-36, 68, 82-83, 149-166, 182, 193-194

Центральна, 1-2, 7-9, 9А, 10-13, 33, 37

Четверта, 22-24, 172-177, 181

Чотырнадцята, 238-239

Шистнадцята, 323

Шкильна, 3А, 12, 15-16, 22-24, 26, 32, 34, 41, 43, 59

Шоста, 111-122, 124, 126-134, 167-171, 179-180

Яблунева, 1, 6, 8, 11, 14, 22, 24

Яровый пер., 1, 4

Олександривка улицы:

Мыру пер., 4

Пищана, 1А, 2-4, 4А, 5-6, 6А, 7, 8А, 9-12, 14, 16, 18

Рыночный пер., 29

Тясминская, 85, 85А, 87, 89, 91, 93, 95, 101, 103, 107А, 109, 111, 115, 117-118, 120, 124, 126, 130, 8 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170

Тясминскый пер., 1-2, 4-8, 10, 13-20, 22

Холодноярська, 1, 1А, 3-5, 5А, 6-8, 10, 14, 16, 16А, 18, 20

С 9 до 17 часов вводят дополнительные отключения из-за планового ремонта в Олександрийский общине. Они касаются следующих населённых пунктов:

Добронадиивка улицы:

Молодижна, 1-11

Рубижна, 3

Травнева, 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17

Центральна, 21, 24

Шевченко, 1, 5, 7, 9, 11-12, 15

Шкильна, 12-22

Шкильный пер., 2, 6, 8, 16

Константынивка улица:

Хлиборобив, 2, 4-5, 7-9, 13, 17-18, 23, 25, 30

Олександрия улицы:

Выще-Празька, 65

Козацькый шлях, 55-65, 67-70, 70А, 71-73, 75-77, 79, 79А, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Леонида Чернова пер., 1-8, 10

Таврийськый пер., 1, 3

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: что делать, если не поступила соцподдержка.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: где оказывают важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: украинцев предупреждают о трудностях на рынке.