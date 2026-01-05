Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области остается важной формой поддержки для широкого круга получателей.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области и по разным причинам может не поступить на счет, сообщает Politeka.

Речь идет о ежемесячном государственной денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области на проживание. Ее выплачивают органы Пенсионного фонда Украины.

Эта поддержка направлена, прежде всего, на наиболее уязвимые категории переселенцев и является стабильным источником средств для многих семей.

Размер выплат остается неизменным. Для детей и лиц с инвалидностью государство выплачивает по 3000 гривен ежемесячно. Для всех других категорий внутри перемещенных лиц сумма пособия составляет 2 000 гривен.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области назначается сроком на шесть месяцев с месяца обращения, независимо от того, в начале или конце месяца было подано заявление.

По истечении этого шестимесячного периода государство может автоматически продлить соцвыплаты, однако такое продление происходит не для всех получателей.

Именно поэтому украинцам советуют заранее контролировать ситуацию и не ждать момента, когда деньги перестанут поступать.

Чтобы не потерять соцподдержку, гражданам рекомендуют самостоятельно выяснять статус выплат. Если последняя соцвыплата поступила, например, в декабре, обратиться в Пенсионный фонд стоит еще в том же месяце.

Получить актуальную информацию можно через контакт-центр Пенсионного фонда по телефонам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71.

Источник

