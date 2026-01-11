Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области назначается государством для поддержки переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

В то же время получатели должны соблюдать установленные правила, и определенные финансовые операции могут стать основанием для прекращения выплат.

Специалисты Юридического советчика для переселенцев объясняют, что, например, покупка недвижимости или наличие жилья может повлиять на право на социальную поддержку.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области регулируется постановлением Кабинета Министров №332 от 20 марта 2022 года. В документе четко указаны условия, при которых соцвыплаты могут не предоставляться или прекращаться.

Согласно нормам, соцподдержку не назначают или прекращают в следующих случаях:

если члены семьи приобрели квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 000 гривен за последние три месяца или во время получения;

если в собственности есть жилье на территории, где не ведутся боевые действия и не временно оккупированной;

если жилье на территории боевых действий или оккупации сдается в аренду третьим лицам.

Юристы отмечают, что на практике существуют нюансы: даже после покупки жилья дешевле 100 000 гривен социальные выплаты могут быть прекращены, если нарушены другие критерии. К примеру, наличие квартиры в регионах, где не ведутся боевые действия, может стать причиной отмены помощи.

Специалисты советуют внимательно отслеживать свои финансовые операции, хранить документы о покупках и, в случае необходимости, консультироваться с юристами или органами Пенсионного фонда. Это поможет избежать недоразумений и утраты социальной поддержки.

Для получения подробной информации или проверки статуса начислений переселенцы могут обращаться в контакт-центр Пенсионного фонда: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 или (044) 281 08 71.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области остается важным инструментом государственной поддержки, поэтому своевременная проверка условий и статуса выплат позволяет переселенцам планировать свои расходы без риска потери.

