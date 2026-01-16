Новый график движения в Черновцах внес некоторые коррективы, о которых важно знать местным мехканцам, ежедневно пользующимся общественным транспортом.

Новый график движения транспорта в Черновцах вступил в силу 14 января, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Facebook-странице Черновицкого троллейбусного управления, новый график движения транспорта в Черновцах изменил конечную остановку автобусного маршрута №6А.

Теперь конечной точкой стала остановка «ул. Южно-Кольцевая». Черновицкое троллейбусное управление также ввело новый график движения автобусов в Черновцах, чтобы пассажиры могли планировать поездки без лишнего ожидания на остановках.

Обновленное расписание уже доступно на официальном вебсайте КП «Черновицкое троллейбусное управление», где можно проверить актуальные остановки и время прохождения транспорта.

Изменения на маршруте №6А не единственная новация коммунального транспорта города. С 12 января в облцентре увеличилось количество троллейбусов и автобусов на отдельных маршрутах.

Городской совет ранее проинформировал, что больше единиц вышло на маршруты после зимних праздников и каникул. Это позволило снизить интервалы и повысить комфорт поездок для пассажиров.

В частности, это касается троллейбусов №2 и №3, а также автобусов №1, №5, №8, №9, №15 и №23.

Введение дополнительных транспортных средств и изменения расписания призваны сделать передвижение по городу более предсказуемым и безопасным.

Поэтому у местных жителей теперь есть возможность более точно планировать свои ежедневные маршруты, учитывая обновленное время отправления автобусов и троллейбусов.

Кроме того, перевозчики отмечают важность соблюдения правил безопасности и внимательного слежения за расписанием. Его всегда можно проверить на сайте КП «Черновицкое троллейбусное управление».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничения движения транспорта в Черновцах: когда и почему запретят проезд по центру

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Черниговской области: какие товары исчезают с прилавков.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: из-за чего переселенцы могут потерять выплаты.