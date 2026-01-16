Новий графік руху в Чернівцях вніс деякі корективи, про які важливо знати місцевим мехканцям, які щодня користуються громадським транспортом.

Новий графік руху транспорту в Чернівцях вступив у дію з 14 січня, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Чернівецького тролейбусного управління, новий графік руху транспорту в Чернівцях змінив кінцеву зупинку автобусного маршруту №6А.

Тепер кінцевою точкою стала зупинка «вул. Південно-Кільцева». Чернівецьке тролейбусне управління також ввело новий графік руху автобусів в Чернівцях, щоб пасажири могли планувати поїздки без зайвого очікування на зупинках.

Оновлений розклад вже доступний на офіційному вебсайті КП «Чернівецьке тролейбусне управління», де можна перевірити актуальні зупинки та час проходження транспорту.

Зміни на маршруті №6А не єдиною новацією комунального транспорту міста. Від 12 січня в облцентрі збільшилась кількість тролейбусів та автобусів на окремих маршрутах.

Міська рада раніше проінформувала, що більше одиниць вийшло на маршрути після зимових свят і канікул. Це дозволило зменшити інтервали і підвищити комфорт поїздок для пасажирів.

Зокрема, це стосується тролейбусів №2 та №3, а також автобусів №1, №5, №8, №9, №15 та №23.

Введення додаткових транспортних засобів і зміни розкладу покликані зробити пересування містом більш передбачуваним та безпечним.

Тож місцеві жителі відтепер мають можливість більш точно планувати свої щоденні маршрути, враховуючи оновлений час відправлення автобусів і тролейбусів.

Крім того, перевізники наголошують на важливості дотримання правил безпеки та уважного слідкування за розкладом. Його завжди можна перевірити на сайті КП «Чернівецьке тролейбусне управління».

