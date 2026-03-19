Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляют неравнодушные местные жители, поэтому рассказываем о доступных вариантах.

Платформа "Помоги" предлагает разные варианты, от отдельных комнат в квартирах до частных домов, адаптированных для временного проживания, а также предоставляет контакты для связи непосредственно с хозяевами.

В самом Одессе есть варианты для женщин, которые ищут совместное проживание с местными жителями. К примеру, на улице Жуковского предлагают комнату в двухкомнатной квартире с женщиной 68 лет.

Она ищет компаньона для совместного проживания и общения по вечерам. Проживать в квартире можно без дополнительных обязательств, хозяйка подчеркивает, что за ней ухаживать не нужно.

Другое предложение в Одессе на улице Онежской – однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного дома. Комната площадью 16 кв.м. с кухней 5 кв.м, душем, туалетом и балконом подходит для женщин с детьми и домашними животными.

Отопление печное или электрическое, а дополнительные условия уточняются по телефону у хозяина. Кроме этого, в селе Калантаевка Раздельнянского района доступен частный дом для семей без детей, супругов, пары или пожилых людей.

Для краткосрочного проживания в Одессе по улице Бувалкина можно найти две комнаты, доступные на несколько дней. Владельцы готовы принять женщин, нуждающихся в временном убежище на ограниченный период.

Именно благодаря таким инициативам бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области становится доступным даже для тех, кто не имеет знакомых или семьи в городе.

