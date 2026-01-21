Повышение тарифов на коммунальные услуги поможет гарантировать бесперебойную работу водоснабжения и водоотвода для всех жителей города.

С 1 января 2026 вступило в силу повышение тарифов на коммунальные услуги в Виннице, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет КП « Винницаоблводоканал ».

Согласно постановлению НКРЭКУ от 30.12.2025 года №2269, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для субъектов хозяйствования составляют 13,75 грн за кубометр без НДС (16,5 с ним) и 11,24 грн за кубометр без него (13,488 с налогом) соответственно. Для других потребителей, включая бюджетные учреждения, стоимость воды растет до 28,30 гривен за кубометр без НДС (33,96 с налогом), а канализационные услуги — до 22,02 грн без НДС (26,424 с налогом).

Для населения расценки остаются на уровне, действовавшем по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это позволяет сохранить устойчивость платежей для домохозяйств и избежать резких изменений в семейном бюджете.

Кроме того, для определения оплаты за очистку сточных вод применяется тариф 18,54 гривен за кубометр без НДС (22,248 с налогом) согласно постановлению НКРЭКУ №2327 от 24.12.2024.

Специалисты советуют потребителям отслеживать официальные сообщения, тщательно проверять платежки и планировать расходы, чтобы обеспечить своевременную оплату и стабильную работу водоснабжающих сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги поможет гарантировать бесперебойную работу водоснабжения и водоотвода для всех жителей города.

Несмотря на подобные новости, жителям сообщали о возможности найти работу. Винничане пенсионного возраста могут выбрать удобный формат занятости и оставаться активными на рынке труда.

