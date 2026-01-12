Робота для пенсіонерів у Вінниці доступна для всіх охочих.

Робота для пенсіонерів у Вінниці стає дедалі доступнішою, адже місцеві роботодавці відкривають вакансії у кількох сферах та пропонують офіційні умови, повідомляє Politeka.

Згідно з пропозиціями на платформі work.ua, місто має варіанти зайнятості для людей старшого віку з різним досвідом і фізичними можливостями. Компанії роблять акцент на стабільності, зрозумілих обов’язках і соціальних гарантіях.

Так, підприємство «Рошен-Поділля» запрошує комплектувальників складу. Заробіток становить 25 тисяч гривень, передбачене офіційне оформлення, повний соцпакет і виплати двічі на місяць. Робочі дні — з понеділка по п’ятницю, вихідні припадають на суботу й неділю. Серед завдань — формування замовлень за накладними, пакування продукції та впорядкування запасів. Від кандидатів очікують уважність, охайність і готовність навчатися.

Ще одна робота для пенсіонерів у Вінниці доступна в мережі автозаправних станцій OKKO. Компанія набирає заправників або молодших операторів АЗС. Базова ставка — 12 тисяч гривень із можливістю додаткового доходу за рахунок чайових. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, медичне страхування, оплачувану відпустку тривалістю 24 дні та лікарняні. Обов’язки включають обслуговування клієнтів, заправлення авто й підтримання порядку на території станції.

Для охочих працювати в офісному форматі відкрита вакансія менеджера. Оплата коливається від 19 до 21 тисячі гривень із перспективою премій. Роботодавець очікує базові навички роботи з комп’ютером, знання державної мови, уважність і швидку адаптацію. До функціоналу входять приймання дзвінків, оформлення заявок, координація співробітників і підготовка звітів.

Таким чином, вінничани пенсійного віку можуть обрати зручний формат зайнятості та залишатися активними на ринку праці.

