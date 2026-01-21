Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінниці допоможе гарантувати безперебійну роботу водопостачання та водовідведення для всіх мешканців міста.

З 1 січня 2026 року набрало чинності підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінниці, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає КП «Вінницяоблводоканал».

Згідно з постановою НКРЕКП від 30.12.2025 року №2269, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для суб’єктів господарювання становлять 13,75 грн за кубометр без ПДВ (16,5 з ним) та 11,24 грн за кубометр без нього (13,488 з податком) відповідно. Для інших споживачів, включно з бюджетними установами, вартість води зростає до 28,30 гривень за кубометр без ПДВ (33,96 з податком), а каналізаційні послуги — до 22,02 грн без ПДВ (26,424 з податком).

Для населення розцінки залишаються на рівні, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. Це дозволяє зберегти стабільність платежів для домогосподарств та уникнути різких змін у сімейному бюджеті.

Крім того, для визначення оплати за очищення стічних вод застосовується тариф 18,54 гривень за кубометр без ПДВ (22,248 з податком) згідно постанови НКРЕКП №2327 від 24.12.2024.

Фахівці радять споживачам відстежувати офіційні повідомлення, уважно перевіряти платіжки та планувати витрати, щоб забезпечити своєчасну оплату і стабільну роботу водопостачальних мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінниці допоможе гарантувати безперебійну роботу водопостачання та водовідведення для всіх мешканців міста.

Незважаючи на такі новини, жителям повідомляли про можливість знайти роботу. Вінничани пенсійного віку можуть обрати зручний формат зайнятості та залишатися активними на ринку праці.

