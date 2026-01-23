Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области оказывает влияние на семейный бюджет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Решение принял городской совет для централизованного водоснабжения и водоотвода. Рост стоимости объясняется повышением минимальной зарплаты, прожиточного минимума и тарифов на электроэнергию.

Новые ставки составляют 38,87 грн за кубометр воды, что на 7,2% больше предыдущей цены. Услуги по канализации повысили до 47,62 грн. за кубометр, что на 17,4% превышает ранее установленные тарифы.

В коммунальном предприятии Водоканал Ренийского городского совета отмечают, что старые расценки покрывали лишь 91% фактических расходов. Дополнительная финансовая нагрузка вызвана ростом зарплат, расходов на электроэнергию и социальными корректировками. В течение года предприятие планирует подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков.

Местные эксперты советуют жителям фиксировать показатели счетчиков, экономно пользоваться ресурсами и планировать потребление. Это поможет смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и сохранить семейный бюджет.

Общество призывает проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и субсидии, что позволяет поддерживать финансовую устойчивость домохозяйств.

Жителям рекомендуют учитывать новые тарифы при ежемесячном планировании расходов. Это обеспечивает бесперебойную работу водопроводов и канализационных систем, а также помогает избежать непредвиденных сложностей.

