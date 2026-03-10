Подорожание продуктов в Одесской области отражает общие тенденции потребительского рынка и связано с увеличением затрат на логистику и энергоносители.

В Одесской области зафиксировано значительное подорожание продуктов, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляет сайт Минфин .

Наибольшие изменения отмечаются в сегменте рыбы и морепродуктов, овощей и консервов.

Скумбрия свежемороженая сегодня стоит в среднем 284,33 грн. за килограмм. В феврале ее средняя цена составила 258,01 грн. Дешевле всего рыбу продают в сети Auchan – 274 грн, самое дорогое в Megamarket – 295 грн. За последний месяц наблюдался постепенный рост стоимости на 29,70 грн.

Овощи также прибавили в цене. Розовые помидоры теперь стоят 239 грн за килограмм, в то время как в начале года их средняя стоимость составляла 189 грн. Самые низкие цены предлагает Novus – 199 грн., самые высокие – Metro, где килограмм продают по 279 грн. Всего за месяц стоимость овощей выросла на 50 грн.

Также стоит отметить, что среди консервированных продуктов подорожали натуральные сардины. Средняя цена за банк 230 граммов сейчас составляет 76,25 грн, тогда как в январе она была на уровне 74,03 грн. Дешевле всего консервы продают в Auchan – 69 грн, самое дорогое – Metro, 80,46 грн. Средняя цена поднялась на 3,12 грн.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Одесской области отражает общие тенденции потребительского рынка и связано с увеличением затрат на логистику и энергоносители. Потребителям советуют сравнивать цены в разных сетях и обращать внимание на акционные предложения, чтобы минимизировать затраты.

Таким образом, за последний месяц больше выросли цены на рыбу и овощи, что ощутимо влияет на семейный бюджет.

