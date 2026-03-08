Доплаты для пенсионеров в Одесской области могут совмещаться с другими льготами, предусмотренными для ветеранов труда.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области в 2026 году определяются в зависимости от сверхурочного трудового стажа и размера прожиточного минимума, сообщает Politeka.

Такие начисления производятся в соответствии с действующими нормами пенсионного законодательства.

По данным Пенсионного фонда, обновленный механизм начал действовать с 1 января 2026 года. Пожилые люди получают дополнительно 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх установленной нормы.

После повышения прожиточного минимума до 2595 гривен сумма такой надбавки составляет 25,95 грн за каждый дополнительный год трудовой деятельности. Автоматический перерасчет применяется к женщинам старше 30 лет стажа и мужчинам с более чем 35 годами работы.

Если гражданин продолжает работать после ухода на пенсию, пересмотр размера выплаты происходит позже — после завершения трудовой деятельности или в случае смены социальных стандартов. В то же время, доплаты для пенсионеров в Одесской области могут сочетаться с другими льготами, предусмотренными для ветеранов труда.

Такой статус предоставляют женщинам с трудовым стажем от 35 лет и мужчинам от 40 лет, которые уже достигли пенсионного возраста и получают государственное обеспечение.

Лица с соответствующим удостоверением обладают рядом социальных преимуществ. Среди них освобождение от уплаты земельного налога, бесплатное зубопротезирование, первоочередное санаторно-курортное лечение, а также безвозмездный проезд в пределах региона.

В практическом измерении минимальная прибавка за пять лет дополнительного стажа в 2026 году составляет не менее 129,75 гривны.

Специалисты советуют обращаться в органы социальной защиты для оформления статуса ветерана труда и проверки документов, подтверждающих продолжительность трудовой деятельности. После этого информацию обрабатывают соответствующие службы и начисления осуществляют согласно официальным данным о стаже.

