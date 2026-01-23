Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області має вплив на сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила міська рада для централізованого водопостачання та водовідведення. Зростання вартості пояснюють підвищенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію.

Нові ставки складають 38,87 грн за кубометр води, що на 7,2% більше за попередню ціну. Послуги з каналізації підвищили до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує раніше встановлені тарифи.

У комунальному підприємстві «Водоканал» Ренійської міської ради зазначають, що старі розцінки покривали лише 91% фактичних витрат. Додаткове фінансове навантаження спричинене зростанням зарплат, витрат на електроенергію та соціальними коригуваннями. Протягом року підприємство планує подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Місцеві експерти радять жителям фіксувати показники лічильників, економно користуватися ресурсами та планувати споживання. Це допоможе пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та зберегти сімейний бюджет.

Громада закликає перевіряти офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та субсидії, що дозволяє підтримувати фінансову стабільність домогосподарств.

Мешканцям рекомендують враховувати нові тарифи під час щомісячного планування витрат. Це забезпечує безперебійну роботу водогонів та каналізаційних систем, а також допомагає уникнути непередбачених складнощів.

