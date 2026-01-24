Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на поддержание качества обслуживания и бесперебойную работу инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу в начале 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет коммунальное предприятие « Костопольводоканал ».

Изменения касаются водоснабжения и водоотведения.

По решению городского совета кубометр воды стоит 38,14 грн, а услуга канализации – 42,10 грн с НДС. Именно по этим расценкам жители получают платежки с января.

В городских властях объясняют, что повышение связано с ростом затрат на электроэнергию, техническое обслуживание сетей, закупку материалов и оплату труда персонала. Для стабильности работы систем в условиях военного положения используют резервные автономные установки на случай отключения света.

Специалисты "Костопольводоканала" добавляют, что незаконные подключения, отсутствие счетчиков и увеличенное потребление создают дополнительную нагрузку на сети и влияют на финансовую ситуацию предприятия.

Для прозрачности новые тарифы сравнили с соседними общинами, чтобы жители могли оценить изменения и скорректировать свой бюджет.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на поддержание качества обслуживания и бесперебойную работу инфраструктуры. Жителям советуют заблаговременно планировать оплату, проверять наличие счетчиков и следить за официальными сообщениями во избежание накопления долгов.

Своевременная оплата помогает обеспечить стабильное водоснабжение и непрерывную работу канализационной системы.

Жителям советуют регулярно проверять счета и планировать расходы, чтобы сохранить стабильный доступ ко всем коммунальным услугам.

