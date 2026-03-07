Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти через платформу "Помогай".

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают в столице и населенных пунктах региона через платформу «Допомагай», сообщает Politeka.

Объявления есть на платформе "Допомагай" и касаются временного размещения на период военного положения.

Среди доступных вариантов – отдельная комната в теплом частном доме на улице Головатого в столице. Отель рассчитан на двух человек и подходит для женщины или матери с ребенком от трех лет.

Внутри есть вода, ванная, кухня, санузел, возможность готовить еду. Отопление печное. Денежная плата не предусмотрена, однако владельцы просят об умеренной бытовой помощи по ежедневным делам.

Еще один объект расположен в селе Романков Обуховского района по улице Лесная. Там предлагают полностью обустроенный трехкомнатный дом для супругов.

В доме есть кухня, ванная комната, автономное отопление, электроснабжение, газ, канализация, интернет. Локация — лесной массив в 18 километрах от Киева в Обуховском направлении.

Среди условий уход за территорией и выполнение хозяйственных работ. Речь идет о стрижке газона, уборке листьев, очистке дорожек от снега, контроле работы котлов и генератора, мелком ремонте при необходимости.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно для мужчины в столице на любой срок. Предлагается одно место с возможностью совмещения проживания и занятости.

Автор объявления отмечает, что можно работать дома, брать подработки или выполнять хозяйственные задания. Дополнительно предлагают работу грузчиком с ежедневной оплатой.

