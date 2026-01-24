Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на підтримку якості обслуговування та безперебійну роботу інфраструктури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає комунальне підприємство «Костопільводоканал».

Зміни стосуються водопостачання та водовідведення.

За рішенням міської ради кубометр води коштує 38,14 гривень, а послуга каналізації – 42,10 гривень з ПДВ. Саме за цими розцінками жителі отримують платіжки з січня.

У міській владі пояснюють, що підвищення пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, технічне обслуговування мереж, закупівлю матеріалів і оплату праці персоналу. Для стабільності роботи систем у умовах воєнного стану використовують резервні автономні установки на випадок відключень світла.

Фахівці «Костопільводоканалу» додають, що незаконні підключення, відсутність лічильників та збільшене споживання створюють додаткове навантаження на мережі і впливають на фінансову ситуацію підприємства.

Для прозорості нові тарифи порівняли із сусідніми громадами, щоб мешканці могли оцінити зміни і скоригувати власний бюджет.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на підтримку якості обслуговування та безперебійну роботу інфраструктури. Жителям радять завчасно планувати оплату, перевіряти наявність лічильників і стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути накопичення боргів.

Своєчасна оплата допомагає забезпечити стабільне водопостачання та безперервну роботу каналізаційної системи громади.

Мешканцям радять регулярно перевіряти рахунки та планувати витрати, щоб зберегти стабільний доступ до всіх комунальних послуг.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці